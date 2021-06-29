İş Sanat Yaz'da ‘Yaz Gecesi Rüyası'

William Shakespeare'in kaleme aldığı “Yaz Gecesi Rüyası” oyunu okuma provası düzeninde seyirciye sunuluyor.

İş Sanat'ın çevrimiçi sezonunda başlattığı Provadan İzle başlıklı yayınları, İş Sanat Yaz programında da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. William Shakespeare'in kaleme aldığı “Yaz Gecesi Rüyası” oyunu okuma provası düzeninde seyirciye sunuluyor. Kumbaracı50 oyuncularının yorumuyla “Yaz Gecesi Rüyası”, 1 Temmuz saat 20.30 itibariyle İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ilk gösterimini yapacak.

Aşk ve evlilik temalarını karışık ilişkiler üzerinden anlatan Shakespeare'in romantik komedyasını Yiğit Sertdemir yönetiyor. Nurullah Erkan Kortan, Burcu Özhızalan Yazıcı, İsmail Sağır, Ayşegül Uraz, Can Deniz Erzaim, Meriç Rakalar, Nur Ceyda Akel, Tuğra Can Bıçak, Yiğit Sertdemir, Murat Kapu, Ersel Dursun, İbrahim Arıcı, Yaman Ömer Erzurumlu, Sinem Öcalır'ın yer aldığı oyun, ilk gösteriminden itibaren yıl boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak.