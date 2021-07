İş Sanat'ın afişlerine uluslararası ödül

İş Sanat etkinliklerinin reklam ajansı I Mean It ve başkanı Emrah Yücel'in yaptığı görsel tasarımlar, London International Creative Competition'da (LICC) illüstrasyon/grafik tasarım kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen, dünyanın dört bir yanından tasarım çalışmalarının Londra'da değerlendirildiği yarışmada, İş Sanat şiir ve hikâye dinletilerinden Âşık Veysel, Can Yücel, Nâzım Hikmet, Cemal Süreya, Sabahattin Ali, Sait Faik, Attila İlhan ve Yaşar Kemal afişlerinden oluşan serisi ile ödüllendirildi. Ödül alan afişler, Yücel'in merkezi Los Angeles'ta bulunan ‘I Mean It Creative' reklam ajansı tarafından hazırlandı.

Kill Bill, Frida, Avatar, Fifty Shades of Gray gibi Hollywood sinemasının film tanıtım kampanyaları ile tanınan, ‘Key-Art Awards' ödüllü Emrah Yücel, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Grafik Bölümünde tamamladı. Yaklaşık 30 yıldır çalışmalarını Los Angeles, Amerika'dan yürüten Yücel, Türkiye ile olan bağlarını hiçbir zaman koparmadı.