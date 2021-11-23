İş Sanat'ın konserleri Aralık ayında Bulutsuzluk Özlemi'nin “Sözlerimi Geri Alamam” adını verdiği konser ile başlayacak.

İş Sanat'ın Aralık ayı programı başlıyor. Opera dünyasının yıldız isimleri, İş Sanat'ın Yeni Yıl konserine konuk oluyor. Ünlü Rus soprano Olga Peretyatko ve tenor Mert Süngü'nün sahne alacağı, Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası ile yeni yıl konseri bu sezonun konserli arasında yer alıyor. Maximum Uniq Hall'da gerçekleşen konserlerin yanı sıra çevrimiçi sezonunu da video paylaşım platformu kanalından sürdüren kültür merkezi, bu ayki dinletilerinde Âşık Veysel “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisini 27 Aralık Pazartesi akşamı seyircisine sunacak.

Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası ile 10 Aralık Cuma akşamı saat 20.30'da izleyicisi ile buluşacak. Bulutsuzluk Özlemi, “Sözlerimi Geri Alamam” ismini verdiği bu konserde 30 yılı aşkın süredir bir ağızdan söylenen şarkılarının yeni düzenlemelerini sahneye taşıyacak. Sözlerimi Geri Alamam, Yaşamaya Mecbursun, Tepedeki Çimenlik, Yine Düştük Yollara gibi şarkılarıyla nesilden nesile ulaşmayı başaran grubun bu konseriyle izleyiciyle buluşuyor. Konser ayrıca 16 Aralık Perşembe saat 20.30'da kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ilk gösterimini yapacak.

Önemli solistlerinden biri olan soprano Olga Peretyatko ve sürdürdüğü kariyeri ile Türkiye'yi yurtdışında temsil eden tenor Mert Süngü İş Sanat Yeni Yıl Konserinde bir araya gelecek. Solistlere orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Johann Strauss valslerinin yanı sıra ünlü opera aryalarının da seslendirileceği konser, 29 Aralık Çarşamba saat 20.30'da gerçekleşecek.

Ankara Barok Solistleri

Klasik müzik enstrümanlarının yanı sıra viyola da gamba, lavta, klavsen gibi antik döneme ait enstrümanları da çalan Ankara Barok Solistleri, barok döneme ait eserleri seslendirmek üzere kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında izleyicilerle bir araya gelecek. Çekimleri Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gerçekleşen konser 8 Aralık Çarşamba saat 20.30'da ilk gösterimini yapacak. Konser, sezon boyunca ücretsiz olarak erişime açık olacak.

"Uzun ince bir yoldayım” başlıklı Aşık Veysel dinletisinde şiirler türkülerle buluşuyor

Âşık geleneğinin son temsilcilerinden Âşık Veysel, “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisiyle Aralık ayında kültür merkezinde anılıyor. Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in şiirleri seslendireceği dinletide Cengiz Özkan ozanın türkülerini seslendirecek. Dinleti, 27 Aralık Pazartesi saat 20.30'da ilk gösterimini yapacak.

Çocuklar için yeni bir dizi “masamda tiyatro var”

Tiyatro oyuncusu Yiğit Sertdemir'in yazıp yönettiği dizide Ceyda Akel (İnci) ve Şirin Keskin İndere (Cancan) rol aldı. Maske ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban'ın yaptığı, Masamda Tiyatro Var'ın ilk bölümü, 5 Aralık Pazar saat 15.00'te kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında küçük sanatseverler ile buluşacak.

Beril Anılanmert'in ‘Seyir Defteri' sergisi

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22. sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert'in “Seyir Defteri” başlıklı sergisi ile başladı. Farklı tekniklerdeki seramik eserleri ile tanınan Beril Anılanmert'in “Seyir Defteri” başlıklı sergisi ile 22. sezonuna başlayan Sanat Galerisi'nde sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son dönemde ürettiği yeni eserleri de yer alıyor. 8 Ocak 2022 tarihine kadar açık kalacak sergide seramik formlar, pentür karakterindeki karolar, enstalasyonlar, kâğıt üzerine karışık malzeme ile yapılmış desenler ve resimler sanatseverlerle buluşuyor.

Pandemi koşulları nedeniyle konserler yüzde 50 kapasiteyle satışa sunuluyor. Konserlere katılmak için seyircilerin aşı kartlarını veya son 48 saat içinde yapılmış PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor. Satışa sunulan konserler için İş Kuleleri Salonu'ndaki ana gişenin yanı sıra salonun ana gişesi de hizmet veriyor. Biletler Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle satışa sunulacak olup, öğrenci biletleri ise 20 TL'den satıldığı belirtiliyor.

Aralık Ayı / Seyircili Konserler

10 Aralık Cuma, 20.30

“Sözlerimi Geri Alamam”

Bulutsuzluk Özlemi

Symphonista Oda Orkestrası

29 Aralık Çarşamba, 20.30

Yeni Yıl Konseri

Gedik Filarmoni Orkestrası

Murat Cem Orhan şef

Olga Peretyatko soprano

Mert Süngü tenor

Aralık Ayı / Çevrim içi Etkinlikler

5 Aralık Pazar, 15.00

19 Aralık Pazar, 15.00

Masamda Tiyatro Var

Yazar-Yönetmen: Yiğit Sertdemir

Maske-Kukla Tasarımı-Üretimi: Candan Seda Balaban

8 Aralık Çarşamba, 20.30

Ankara Barok Solistleri

16 Aralık Perşembe, 20.30

“Sözlerimi Geri Alamam”

Bulutsuzluk Özlemi

Symphonista Oda Orkestrası

27 Aralık Pazartesi, 20.30

“Uzun İnce Bir Yoldayım”

Âşık Veysel Şiir Dinletisi

Metni Hazırlayan: Atilla Birkiye

Sahneye Uyarlayan: Mehmet Birkiye

Müzik Yönetmeni: Serdar Yalçın

Şiirleri Seslendirenler: Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek

Bağlama: Cengiz Özkan

4 Ocak Salı, 20.30

Yeni Yıl Konseri

Gedik Filarmoni Orkestrası

Murat Cem Orhan şef

Olga Peretyatko soprano

Mert Süngü tenor