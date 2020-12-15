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İş Sanat'ın klasik müzik serisi ''İyi ki Doğdun Beethoven'' konseri ile devam ediyor

İş Sanat’ın klasik müzik serisi Semplice Quartet ile devam ediyor.

İş Sanat'ın klasik müzik serisi Semplice Quartet ile devam ediyor. Topluluk, Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum yılı için hazırladığı ''İyi ki Doğdun Beethoven'' başlıklı konseri ile klasik müzik severlerin karşısına çıkacak.



İş Sanat'ın klasik müzik serisi Semplice Quartet ile devam ediyor. Topluluk, Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum yılı için hazırladığı ''İyi ki Doğdun Beethoven'' başlıklı konseri ile klasik müzik severlerin karşısına çıkacak. Murat Anıl Erginol (keman), Deniz Toygür Conus (keman), Pınar Dinçer (viyola) ve Burak Ayrancı'dan (viyolonsel) oluşan Semplice Quartet, bestecinin erken ve geç dönemlerinde yaylı dörtlü için bestelediği iki eserini seslendirecek. Konser, Beethoven'ın doğum günü olan 17 Aralık akşamı saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz yayımlanacak. Etkinlik sezon sonuna kadar izlenebilecek.



İş Sanat'ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Okuma Tiyatrosu'nda William Shakespeare'in ‘Kuru Gürültü' ve ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası' eserlerinden seçilmiş bölümler, 23 ve 30 Aralık'ta yayımlanacak. Masal Tiyatrosu'nda ‘Çizmeli Kedi' 20 Aralık'ta ve ‘Jack ve Fasulye Sırığı' 27 Aralık'ta minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yazarının Sesindenserisinde bu ayYavuz Ekinci ‘Bana İsmail Deyin've Sinan Tuzcu ‘Böcek'kitaplarıyla 21 ve 28 Aralık'tayayında olacak. Iraz Yıldız 22 Aralık'ta, ‘Çayeli'nden Öteye Karadeniz Ezgileri' projesiyle Ayşenur Kolivar26 Aralık'ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00'ten itibaren yayında olacak.



Program hakkında şu bilgiler verildi:


L.v.Beethoven StringQuartet No.2 Op. 18


I. Allegro


II. Adagio cantabile - Allegro - Tempo I


III. Scherzo: Allegro


IV. Allegro molto, quasi presto



L.v.Beethoven StringQuartet No.11 Op. 95 ‘Serioso'


I. Allegro con brio


II. Allegretto ma non troppo


III. Allegro assai vivace ma serioso - Pi allegro


IV. Larghetto espressivo- Allegretto agitato



İş Sanat'ta Aralık Ayı


17 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30


Semplice Quartet: ‘İyi ki Doğdun Beethoven'


Murat Anıl Erginol - keman


Deniz ToygürConus - keman


Pınar Dinçer - viyola


Burak Ayrancı - viyolonsel



20 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00


İş Sanat Masal Tiyatrosu ‘Çizmeli Kedi'


Lerzan Pamir - yönetmen


Aslı Tandoğan - oyuncu


Anıl Altınöz - oyuncu


Mert Aydın - oyuncu



21 Aralık Pazartesi saat: 20.30


Yazarının Sesinden


Yavuz Ekinci ‘Bana İsmail Deyin'


22 Aralık 2020 Salı saat: 20.30


Iraz Yıldız - piyano



23 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30


Okuma Tiyatrosu


William Shakespeare ‘Kuru Gürültü'



26 Aralık 2020 Cumartesi saat: 20.30


Ayşenur Kolivar: ‘Çayeli'nden Öteye Karadeniz Ezgileri'



27 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00


İş Sanat Masal Tiyatrosu ‘Jack ve Fasulye Sırığı'


Lerzan Pamir - yönetmen


Aslı Tandoğan - oyuncu


Anıl Altınöz - oyuncu


Mert Aydın - oyuncu



28 Aralık 2020 Pazartesi saat:20.30


Yazarının Sesinden


Sinan Tuzcu ‘Böcek'



30 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30


Okuma Tiyatrosu


William Shakespeare ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası'



31 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30


Yeni Yıl Konseri


Murat Karahan - tenor


Limak Filarmoni Orkestrası


Erol Erdinç - şef

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