İş Sanat'ın “Parlayan Yıldızlar” konserleri devam ediyor

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. 23 Mayıs Pazartesi İş Kuleleri Salonu'nda Beliz Güney (viyolonsel) ve Derin Şensoy'un (keman) sahne alacağı konserler saat 20.30'da başlayacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek konserlere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden rezervasyon yapılabileceği belirtildi.

Konserin ilk bölümünde sahne alacak çellist Beliz Güney, 2017'de Bulgaristan'da “Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışması”nda birincilik, 2018 yılında Atina “Uluslararası The Muse Yarışması'nda ikincilik, 2019 yılında Belgrad Uluslararası Müzik Yarışması'nda, 2021'da England Genius Müzik Yarışması'nda ve Finlandiya Jean Sibelius Fest Müzik Yarışması'nda, 2019'da İtalya'da düzenlenen “29th Young Musician International Competition Citta di Barletta” yarışmasında birincilik ödüllerinin sahibi. 2019 yılında, viyolonsel üzerine Avrupa'nın saygın akademilerinden biri olan, Almanya'daki Rutesheim Çello Akademisi'nin sınavını kazanarak öğrenci olarak seçilen, çellist Güney, eğitimine Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart'ta çellist Tristan Cornut ile devam ediyor. Genç sanatçı resital repertuvarında Ludwig van Beethoven, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, David Popper'ın eserlerine yer verecek. Parlayan Yıldızlar serisinde yer alacak bir diğer genç sanatçı Derin Şensoy keman eğitimine 6 yaşında başladı. 2018 yılında “9. Sırbistan Uluslararası Müzik Yarışması”nda ve “5. Roma Uluslararası Müzik Yarışması”nda birincilik ödülleri kazanan Şensoy, 2017 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2019'da ise Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası ve Ankara Başkent Oda Orkestrası eşliğinde konserler verdi. 2021 yılında “King's Peak Uluslararası Müzik Yarışması”nda oda müziği grubu ile ikincilik ödülü kazanan Şensoy, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası'nın da başkemancılığını yaptı. Genç kemancı, konser repertuvarında Ludwig van Beethoven, Nicollo Paganini, Heinrich Wilhelm Ernst'in eserlerine yer verecek.