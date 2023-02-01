İş Sanat'ın Parlayan Yıldızları konserleri devam ediyor

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak için gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşen konserlerde, 6 Şubat Pazartesi, 20.30'da Şule Berna Kontaş (çello) ve Kağan Berişa (korno) sahne alacak. Etkinliğe ücretsiz katılım için rezervasyon yapılabileceği belirtildi.

Genç çellist Şule Berna Kontaş konserde, Ludwig van Beethoven'ın 2 numaralı cello sonatını ve David Popper'ın Hungarian Rhapsody eserini seslendirecek. Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alacak genç kornist Kağan Berişa ise Richard Strauss, Ludwig van Beethoven, Reinhold Glire'in eserlerini seslendirecek.