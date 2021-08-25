İş Sanat'ın yaz sezonu etkinlikleri devam ediyor

İş Sanat'ın yaz sezonu etkinlikleri 'Patara'da Dans' ile devam ediyor.

İş Sanat'ın yaz sezonu etkinlikleri 'Patara'da Dans' ile devam ediyor. Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun Patara Antik Kent'te gerçekleştirdiği gösteri izleyicilerle buluşuyor. Çekimleri, Türkiye İş Bankası'nın 2016 yılından bu yana kazı çalışmalarına katkı sağladığı Patara Antik Kenti'nin Meclis Binası, Sütunlu Yol ve Antik Tiyatrosu olmak üzere 3 farklı mekanda gerçekleştirilen gösteri 28 Ağustos Cumartesi saat 20.30'dan itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.

Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan dans topluluğu, Patara'da Dans projesinde Anadolu uygarlıklarının tarihini dans ile anlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'nin “2020 Turizm Yılı” teması olarak ilan edilen ve 2021 yılında da devam eden Likya Birliği'nin başkenti Patara, Türk bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde 32'nci yılına giren kazı çalışmalarıyla hem medeniyetler beşiği olan Anadolu'nun kadim geçmişine ışık tutarken, dünya kültür mirasına da katkı sağladığı belirtiliyor. Türkiye'deki arkeolojik birikimin gün yüzüne çıkarılması ve korunması amacıyla uzun soluklu projelere destek veren banka, iştiraklerinden Şişecam ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile birlikte antik kentin yapılan kazı çalışmalarına 2016 yılından bu yana desteğini sürdürüyor.