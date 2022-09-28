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İş Sanat'ın yeni sezonu başlıyor

İş Sanat 27 Ekim Perşembe, İş Kuleleri Salonu’ndaki açılış konseriyle salonunun kapılarını açacak.

İş Sanat 27 Ekim Perşembe, İş Kuleleri Salonu'ndaki açılış konseriyle salonunun kapılarını açacak.


Klasik müzikten edebiyata, yerli projelerden dünya müziğine her zevke hitap eden programını geçtiğimiz günlerde seyircileri ile paylaşan İş Sanat 27 Ekim Perşembe, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'ndaki açılış konseriyle salonunun kapılarını açacak.


Orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps'in yer alacağı açılış konserinde Franck, Tchaikovsky ve Shostakovich'in eserleri seslendirilecek.


Etkinliğin biletleri satışa çıkarıldı.

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