İş Sanat'ta Nisan ayı Camerata Saygun ile başlıyor

İş Sanat'ın çevrimiçi Nisan programı, ayın ilk günü yayınlanacak Camerata Saygun konseriyle başlıyor.

İş Sanat'ın çevrimiçi nisan programı, ayın ilk günü yayınlanacak Camerata Saygun konseriyle başlıyor. İlk Türk operası olduğu belirtilen “Özsoy”un bestecisi Prof. A. Adnan Saygun'un adını taşıyan klasik müzik topluluğu Camerata Saygun, keman sanatçısı Prof. Nuri İyicil tarafından 2005 yılında kuruldu. Kendi yetiştirdiği öğrencilerle Camerata Saygun'u kuran İyicil, Adnan Saygun Oda Konçertosu'nun seslendirilişini yönettiği ilk konserden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Camerata Saygun, her biri kendi alanında virtüöz olan müzisyenlerle hem ismini taşıdıkları Adnan Saygun'un hem de onlara bu ismi veren kurucuları Prof. Nuri İyicil'in anılarını yaşatıyor.

Başkemancılığını Mehmet Yasemin'in üstlendiği topluluk; Edward Grieg, Antonin Dvorak, Edward Elgar ve Alexander Borodin'in eserlerinden oluşan romantik dönem repertuvarıyla İş Sanat'a ilk kez konuk olacak. Konser, ilk gösteriminin yapılacağı 1 Nisan saat 20.30'dan itibaren sezon sonuna kadar kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.