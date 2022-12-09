İş Sanat'ta ‘Parlayan Yıldızlar Konserleri' başlıyor

İş Sanat'tın ‘Parlayan Yıldızlar Konserleri', 12 Aralık'ta Eren Binici (vurmalı çalgılar) ve Erkin Can (vurmalı çalgılar) ile başlayacak.

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu'nda başlıyor. Ücretsiz düzenlenen konserlerin bu sezonki ilk konseri 12 Aralık Pazartesi, saat 20.30'da Eren Binici (vurmalı çalgılar) ve Erkin Can (vurmalı çalgılar) ile başlayacak.

Eren Binici konserde, Ney Rosauro, David Friedman, Eugene Novotney, Eric Sammut, Gene Koshinski'nin eserlerini seslendirecek. Erkin Can, İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserinde Mark Glentworth, Casey Cangelosi, Csaba Zoltan Marjan ve Keiko Abe'nin eserlerini seslendirecek.

Konserlere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden veya 0212 316 10 83 telefon numarasında rezervasyon yapılabildiği belirtildi.