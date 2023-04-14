İş Sanat'tan ara tatil ve bayramda ücretsiz atölyeler

İş Sanat, ara tatil, bayram ve 23 Nisan'da İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, yeni atölyeler ile ağırlıyor.

İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde farklı yaş gruplarına yönelik “Cumhuriyet Postası”, “Müze Hatıram”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “Afişte Cumhuriyet Var” atölyeleri düzenleniyor. İş Sanat'ın Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırladığı iki atölyeden biri olan “Cumhuriyet Postası”, Yaşasın Cumhuriyet Sergisi kapsamında düzenlenen atölye sergi turu ile başlıyor. Yeni bir devletin gelişimine tanıklık eden öğrenciler, sergideki pul örneklerini inceliyor. Atölyeye katılacak öğrenciler, kartpostallarını keçeli boyalarla renklendirerek, tasarımlarını dönem pulları replikalarıyla tamamlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, “Afişte Cumhuriyet Var” başlıklı bir diğer yeni atölyede ise Yaşasın Cumhuriyet Sergi turu gerçekleştirilirken; öğrenciler, sergide bulunan “İstiyoruz” afişinden yola çıkarak kuru boyalarla kendi afişlerini tasarlıyor. Atölyeler ücretsiz olup info@isbankmuze.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabiliyor.

Türkiye İş Bankası'nın Ankara Ulus'taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de farklı yaş gruplarına yönelik “Ajans İş Başında”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “Müze Hatıram”, “Vitray”, “Seramik”, “Sanatla Dönüşüm Atölyesi”, “Müze Dedektifleri” ve “Yaşasın 23 Nisan” atölyeleri ile öğrencileri misafir ediyor.

Müze, Pazartesi günü dışında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olup, atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabiliyor ve 0312 222 70 66 telefon numarasından bilgi alınabiliyor.