İş Sanat'tan öğrencilere özel atölyeler

İş Sanat, İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, özel atölyeler ile ağırlıyor.

İş Sanat, İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, özel atölyeler ile ağırlıyor. Tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyeler ile ilgili detaylı bilgi kültür merkezinin web adresinden alınabilecek. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “Madalya Atölyesi”, “Bütçe Tutum Tasarruf” ve “İşim Birikim” atölyeleri düzenleniyor. Atölyeler ücretsiz olup atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabiliyor.

İş Bankası'nın Ankara Ulus'taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Dünyanın Parası Atölyesi” ile öğrencileri misafir ediyor. Müze, Pazartesi günü dışında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olup, atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabiliyor.