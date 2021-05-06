İş Sanat'tan 'Sevda Bir Ateş Buldu Sende' şiir dinletisi

İş Sanat'ın şiir ve hikaye dinletileri, Edip Cansever'in eserlerinin yer aldığı 'Sevda Bir Ateş Buldu Sende' başlıklı şiir dinletisi ile sezonu tamamlıyor.

İş Sanat'ın edebiyatı müzikle birleştiren şiir ve hikaye dinletileri, Edip Cansever'in eserlerinin yer aldığı 'Sevda Bir Ateş Buldu Sende' başlıklı şiir dinletisi ile sezonu tamamlıyor. İmgelerin şairi Cansever'in “Sonrası Kalır”, “Eylülün Sesiyle”, “Kirli Ağustos” ve “Yerçekimli Karanfil” şiirlerinin de seslendirildiği dinletinin ilk gösterimi İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde 10 Mayıs saat 20.30'da yapılacak.

Atilla Birkiye'nin hazırladığı, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletide şiirler; Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendiriliyor. Kültür merkezinin pandemi sebebiyle çevrimiçi sürdürdüğü 21. sezonunda yayınladığı Nazım Hikmet - Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan, Gülten Akın - Kestim Kara Saçlarımı, Cahit Sıtkı Tarancı - Düşten Güzel başlıklı şiir dinletileri ile Sait Faik Abasıyanık - Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar, Haldun Taner - İnsan Sadece Bir Araç başlıklı hikaye dinletileri kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesi üzerinden yıl boyunca ücretsiz izlenebilecek.