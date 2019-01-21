İşadamı Dünemez, Sultangazispor Yönetim Kurulu üyesi oldu

Sultangazispor Kulüp Başkanı Fırat Karabalık'ın daveti üzerine yönetim kuruluna katılan, AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu üyesi Dünemez, “Fatih'te aziz milletimize hizmet etmeye devam ediyorum. Spor dünyasına da ilgi duyuyordum. Başkan Karabalık'ın daveti üzerine Sultangazi'nin gururu Conax Sultangazispor'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldım. Sultangazililer ile birlikte takımımızın yanında olmaktan gurur duyuyorum. Kulübümüz tarafından verilen tüm vazifeleri layıkıyla yerine getirip Sultangazililerin takdirini kazanacağız. Takımımızın ikinci yarıda başarı elde etmesi için de mücadelemiz başladı. Umarım güzel işler yaparak, başarılı çalışmalara imza atarız” dedi.