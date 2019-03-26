İşadamı Engin Yakut, İngiliz otomotiv devine açtığı davayı kazandı

İşadamı Engin Yakut'un avukatı Serdar Öktem; müvekkilinin yaklaşık 7 yıldır İngiliz otomotiv devine verdiği hukuk mücadelesini kazandığını açıkladı. Av. Öktem, “Türk mahkemesi, İngiliz Jaguar Land Rover marka ve Range Rover Vogue model SUV motorunun fabrika hatalı üretildiğine karar verdi. Bu dava bir tüketicinin, dünya otomobil üreticisine karşı kazandığı ikinci dava olarak hukuk tarihine geçti” dedi.

İşadamı Engin Yakut, 2013 yılında İstanbul'da bir galeriden 170 bin euro karşılığında sıfır km olarak satın aldığı Land Rover marka aracıyla trafikte seyir halindeyken, motoru tutan vidaların kopması sonucu aracın kullanılamaz hale geldiği iddiasıyla başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Avukat Serdar Öktem, iş adamı müvekkilinin araçtaki arızanın üzerine firmadan aracın yenisiyle değiştirilmesini istediğini, ancak aracın değiştirilmediğini belirterek konuyu mahkemeye taşıdıklarını aktardı. Av. Öktem'e göre söz konusu davada hakim bahsi geçen firmayı kusurlu bularak 397 bin 800 TL'nin faiziyle birlikte işadamı Engin Yakut'a ödenmesine karar verdi. Av. Öktem, otomotiv şirketine karşı 7 yıldır hukuk mücadelesi veren müvekkilinin söz konusu firmaya karşı açtığı tazminat davasını, 28 Şubat tarihinde kazandığı açıklayarak, konuya ilişkin detaylar verdi.

"'Dava açın, aracımızda hata yok' denildi"

Öktem şöyle konuştu: ''2013 yılında müvekkil Engin Yakut, tarafıma gelerek aracın üretiminden kaynaklı hata sonucu, arabanın tamamen çalışmaz hale geldiğini ve bozulduğunu söyledi. Biz, ilgili araç firmasına ihtar çektik; aracın üretim hatasından kaynaklanan sorun nedeniyle çalışmadığını dolayısıyla eş değer bir araçla değiştirilmesini talep ettik. İlgili firmasından bu talep kabul görmedi. Bize, ''Dava açın, aracımızda hata yok'' denildi. Biz davayı açtıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden alınan teknik rapor doğrultusunda; aracın kullanıcı hatasında değil, üretim hatasından kaynaklı olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda başkaca raporlarda alınarak müvekkile, aracın bedelinin iadesi, o günkü tarihten itibaren işleyecek yüksek faiz ödenmesine karar verirdi. Firmanın ilk savunmaları, Türk yargı sahası dışında yargılanma yapılması yönündeydi. Öncelikle bunu aştık ve İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilimdalı hocalarımızdan yazılı mütalaalar aldık. Daha mahkemenin bile yetkisinin tartışıldığı bir ortamdan geçerek bu davayı kazandık. Hukukumuz ve Türk tüketicisi açısından sevindirici bir sonuç oldu. Bu dava bir tüketicinin, dünya otomobil üreticisine karşı kazandığı ikinci dava olarak hukuk tarihine geçti" dedi.

''Araçların bin tanesi üretici hatasından kronik olarak arızalı çıktı''

Başka araçlarda da kronik arıza olduğunu aktaran Avukat Öktem, ''Yaptığımız araştırmada ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurular sonucu şu sonucu elde ettik: İlgili firma, son yıllarda yaklaşık bin 250 tane Range Rover Vogue marka, bizim aracımızın özelliğinde 4.4 benzinli araç getirmiş. Bu araçların bin tanesi üretici hatasından kronik olarak arızalı çıktı, şanzımanları ve motor parçaları değişti. Firma baştan bu araçları yapmak zorunda kaldı. Hatta öğrendiğimiz ve yaptığımız araştırmalarda şu sonuca vardık: Firmanın bunu başkaca şirketler üzerinden araba parçaları getirmek suretiyle bir nebze aracın kronik arızalı olduğunun ispat edilmemesi adına veya ortaya çıkmaması adına bir çalışma üzerinde olduğunu varsayım üzerine düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.

''Mahkeme lehimize sonuçlandı''

Mahkemenin lehlerine sonuçlandığını bildiren Avukat Öktem, ''Mahkeme lehimize sonuçlandı. Mahkemenin vermiş olduğu karar; işlenecek en yüksek faizle verilmiş olan paranın tarafımıza verilmesidir. Gerekçeli karar yazılacak, gerekçeli karar yazıldıktan sonra ilgili firma muhtemelen istinaf mahkemesine gidecek. İstinaf mahkemesinde tekrar bir heyet huzuruna çıkılacak ve değerlendirilecek. Muhtemelen sonucun değişeceğini düşünmüyoruz, yine onama kararının çıkacağını düşünüyoruz. Ondan sonra firmadan bu parayı talep edeceğiz. Davayı kazandık. 28 Şubat tarihinde İstanbul Tüketici Mahkemesi tarafından davanın kabulüne karar vermiştir. İstanbul Üniversitesi Devletler Özel Hukuku Profesörü Günseli Gelgel'in mahkemeye verdiği, “Seri Fabrika Hatalı arızalar, başka araçlarda da olabilir” raporuna göre; Milletlerarası Özel ve Usul Hukuk Yasasının 36.maddesine göre, Türk mahkemelerinin verdiği tazminat kararlarının İngiliz Tüketici Mahkemeleri tarafından tanınması gerektiği ve Anglo-Amerikan hukuk sisteminde bu kararın, cezai tazminatlar için kapıyı açabileceğide belirtildi. Toplatma davasının kesin kazanılması halinde ise, 1899 LAHEY sözleşmesini imzalayan üye ülkelerdeki bütün Range Rover Vogue SUV araçların toplatılması da gündeme gelebilir'' açıklamasında bulundu.

''Başvuranlar tarafından emsal olarak kabul edilebilir''

Avukat Öktem, sözlerini şöyle tamamladı: ''Üretimin hatası olan araçların toplatılması, o araçları alan kişilerin talebiyle doğru orantılı bir durum . Yani biz, kendi aracımızla alakalı olarak bu araçların toplatılması konusunda davayı açtık. Aslında davayı açarken, müvekkil sadece kendisini düşünmedi. Bu araçlarda kronik olarak bu hata tespit edildiği için aslında biraz da kamu vicdanını düşündü. Bu araçlardan zarar gören insanların, zarar görmemesi için toplatma davası açtık. Başvuranlar tarafından emsal olarak kabul edilebilir ve aracın bedelinin iade olarak alma noktasında onlara da hak doğurucu bir süreç oluşturdu. Aracımız şuan kullanılmaz vaziyette firmanın servisinde duruyor. Aracı bize iade etseler dahi o aracı kullanacak ve yaptırabilecek durumumuz yok. Dolayısıyla o tarihten itibaren işeyecek faizle verdiğimiz paranın bize geri verilmesini talep ediyoruz''.