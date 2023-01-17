Elektrik güç iletim ve dağıtım ekipmanları üreten Almanya merkezli Oliva Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Peker, 2023 yılında Türkiye'de 2 farklı sektörde daha yatırım yapacaklarını belirterek, "Türkiye'de yumuşak şeker üretimi ile gıda sektörüne gireceğiz. Hizmet ve yatırım ağımızı inşaat sektörü ile daha da genişleteceğiz" dedi.

Oliva Group'un yanı sıra firmanın bünyesinde bulunan Huasheng Electric Group'ta da yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten Tolga Peker, yeni yılda Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerini dile getirdi. İiş adamı Peker, önce yumuşak şeker üretimine başlayarak gıda sektörüne adım atacaklarını, ardından inşaat sektörüne yöneleceklerini kaydetti. İşadamı Tolga Peker, sundukları hizmetler hakkında da bilgi vererek, "Olivia Group olarak çok uluslu firmalar topluluğuyuz. Başta transformatör olmak üzere güç iletim ve dağıtım ekipmanları üretiyoruz. Sektördeki talepleri güçlü ekibimiz ve profesyonel hizmet anlayışımızla karşılamaya çalışıyoruz. Piyasada çok fazla ihtiyaç var. Talepleri karşılayabilmek adına 2023 yılında üretim kapasitemizi artırma kararı aldık” dedi.

"Yumuşak şeker Üreteceğiz"

Olivia Group'un 2023 yılında farklı alanlarda faaliyet gösterme kararını uygulamaya koyduklarını da belirten Tolga Peker, ilk etapta gıda sektörüne adım attıklarını açıkladı. Peker, "Kellcor Investment firmasıyla anlaşma imzaladık ve yumuşak şeker üretimine başlıyoruz. Bu bizim için yeni bir alan, ancak partnerimiz sektörün önde gelen firmalarından biri. Yaptığımız iş birliği çerçevesinde çok başarılı çalışmalara imza atacağımıza ve markamızı daha da ileriye taşıyacağımıza inancımız tam" şeklinde konuştu.

"İnşaat sektörü Türkiye'deki en dinamik sektörlerden"

Türkiye'deki yatırımları hakkında da konuşan Tolga Peker, inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayacaklarını belirterek, “Hizmet alanlarımızı genişletmeye devam ediyor, diğer tüm projelerimizin yanında inşaat alanında da yatırım yapmaya başlıyoruz. Türkiye'de inşaat sektörü, katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomisinin en dinamik sektörlerinden biri. Bizim hedefimiz de kısa zamanda bu sektörün en önemli aktörleri arasına girmek. Çok ses getirecek bir projeye imza atmak üzereyiz. Gerçekleştiğinde duyurusunu gurur ve mutlulukla yapacağız” diye konuştu.