İsak Vural, kiralık olarak Hammarby'de

İsveç ekibi Hammarby, Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsak Vural, kiralık olarak İsveç temsilcisi Hammarby'e transfer oldu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu İsak Vural'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği ifade edildi.