İhlas Haber Ajansı

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İsale hattı patladı, yol kapandı

Bahçelievler’de, su hattı patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Bahçelievler'de, su hattı patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Su hattı patlaması nedeniyle yol kapandı, trafik Sefaköy'e kadar uzandı.


Olay, Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun altından geçen isale hattının patlaması sonucu yolda önce çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptığı incelemede isale hattını sağlayan borunun patladığını tespit etti.



Polis ekipleri çalışmaların yapılması için yolu kapattı. İSKİ ekipleri, arızayı gidermek için yolu kazıp su tahliyesi çalışmalarına başladı. Öte yandan suyun tahliye edildiği yerde vatandaşlar yolun karşısına geçerken zorluk yaşarken, o anlar kameraya yansıdı. Yol çökme nedeniyle ise trafik Sefaköy'e kadar uzandı.

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