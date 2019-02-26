İşçilerin grev yaptığı Şişli'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Şişli Belediyesi'nde temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları için yaptıkları grev sürerken, ilçede bulunan cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluşmaya başladı. Şişli'de oturan vatandaşlar ise duruma isyan etti.

Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçilerinin maaşlarının ödenmemesi sebebiyle başlattıkları grev sürüyor. Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle bir süredir cadde ve sokaklarda çöpler toplanmıyor. İstanbul'un en yoğun ilçelerinden biri olan Şişli'nin yollarında ise çöp yığınları oluşmaya başladı.

“Bir sonuca varılması lazım”

Şişli, Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde oturan Perihan İncedere, “Çöplerin böyle durması tabi ki güzel değil. Bir de yazın olduğunu düşünün bütün mikrop. Şu görünüş yanlış. Bir sonuca varılması lazım” dedi.

“Hayatımda görmedim böyle bir şey”

Evinin önün oluşan çöp yığınından şikayet eden Cemile Kocaoğlu ise, “Pislik yani böyle hayatımızda görmedik. Cumartesi gününden beri böyle burası. Hayatımda görmedim böyle bir şey. 45 seneden beri şu evde oturuyorum. Hastalık kapabiliriz. Zaten kar yağdı, bitti bütün pislik burada. Ben gideyim de bir gezeyim bakayım dedim bu neyin nesi. O 5 yıldızlı otellerin önü bile her taraf böyle” ifadelerini kullandı.