İsdemir saat ücretli işe alım yapacak

Adaylar, başvurularını 20 Aralık Salı gününden itibaren iki hafta boyunca Salı–Cuma günleri arası İsdemir Cumhuriyet Kapı'dan yapabilecek.

İsdemir, 2022 yılındaki ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli olarak istihdam edilen pozisyonlar için işe alım yapacak. Geçtiğimiz yıllarda istihdam oluşturarak bölgeye katkılarını sürdüren şirket, bu yıl da çeşitli işletme ünitelerindeki ihtiyaçlar için saat ücretli yeni çalışanlar istihdam etmeye devam ediyor.

Başvurular 20 Aralık Salı günü başlıyor

İsdemir'in 2022 yılında saat ücretli işe alımları için başvuru süreci 20 Aralık Salı günü başlayacak. Başvurular iki hafta boyunca Salı-Cuma günleri arasında, saat 08.00'den saat 16.00'ya dek İsdemir Cumhuriyet Kapı'dan yapılabilecek.

Şirket, başvuracak adaylarda, Meslek liselerinin Elektrik/Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve meslek yüksekokullarının Elektrik-Elektronik/Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri alanlarından mezuniyet şartı arıyor.

Adaylarda ayrıca başvuru yaptıkları tarih itibariyle 18-25 yaş aralığında olma ve askerliğini yapmaya engeli bulunmama, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.

Adayların kimlik belgeleri ile yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek, uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından işe alımlar yapılacak. İsdemir, saat ücretli tüm pozisyonlarda yıl boyunca ihtiyaçları doğrultusunda işe alımlarını sürdürecek.