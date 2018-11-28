İSEDAK toplantısına Suudi Bakan Al Kasabi de katıldı

İstanbul'da düzenlenen 34'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı'na Suudi Arabistan'dan Bakan düzeyinde de katılım oldu. İSEDAK Toplantısı'na katılan Ticaret ve Yatırım Bakanı Majid Bin Abdullah Al Kasabi, aile fotoğrafında da yer aldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. İSEDAK Toplantısı'nın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ikili görüşmeler de bulundu.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya katılan katılımcılarla teker teker tokalaşarak sohbet etti. Selamlaşmanın ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirilirken aile fotoğrafında Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Majid Bin Abdullah Al Kasabi de yer aldı.