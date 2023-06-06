İSİAK ve İhlas Vakfı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu tarafından yıl sonu programı düzenlendi

Programda öğrenciler, ilahi okudu ve drama oyunu sergiledi.

Beylikdüzü'nde İhlas Koleji Lise Konferans Salonu'nda Programa yurdun öğrencilerinin yoğun ilgisi olurken Akademi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın ve Yurt Müdürü Ali Kara katıldı. Programda öğrenciler tarafından Kur'an okunurken, ilahi söylendi. Tarihi konulu drama skeçleri oynayan öğrenciler, çeşitli şairlerden şiirler okudu. Program sonunda ise okulu birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.

“Az sayıda öğrenci ile başladığımız program sonraki senelerde yeni katılımlarla devam etti”

Programda konuşan Yurt Müdürü Ali Kara, “Emekli müftülerimizden ve kıymetli hocalarımızdan muhterem Hasan Yavaş hocamızın, 1990'lı yıllarda Fatih Çiçeklibahçe'de başlattığı İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesinde öğrenci okutma programı 28 Şubat sürecinde kesintiye uğradı. Daha sonra 2008 yılında İhlas Vakfı Bahçelievler Yurdu'nda ‘Geleceğin Yıldızları' adıyla İmam Hatip ve İlahiyata öğrenci okutma programımız yeniden başlatıldı. İmam Hatip Liseleri ve Meslek Liselerine Üniversiteye girişte uygulanan katsayı farkı sebebiyle öğrenci bulmakta zorlandık. Az sayıda öğrenci ile başladığımız program sonraki senelerde yeni katılımlarla devam etti. Allahu Teala sırf bu maksatla hizmet verebileceğimiz Emir Sultan Yurdu binasını ihsan etti. Merhum Enver ağabeyimizin ahirete yolcu ettiğimizin ertesi günü bu binaya taşındık. Sonraki senelerde devam eden eğitim desteklerimizle İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimiz, İstanbul'da ve Anadolu'daki İlahiyat fakültelerini kazandılar” dedi.

“Ümmetin kurtuluşu ehli sünnetin yayılmasındadır”

Programda konuşma yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, “Biz bu Türk milletinin mensubuyuz. Yüzyıllarca bu coğrafyada ehli sünnet ve cemaat itikadının kısmetçiliğini yapmışız. Bunu insanlara öğretmişiz. Böyle büyük bir hizmeti ifa etmişiz fakat bize nüfus bakımından melzum olan Türkistan coğrafyası ile buluşmamızı önlemek için Hristiyanlar, Papalık aramıza bir hançer saplamış. Bu hançer de İran'daki Safevilerdir. Eğer bu hançer olmasaydı şimdi dünya haritası çok farklı olacaktı. İşte ümmetin kurtuluşu ehli sünnetin yayılmasındadır. Bunu yayan müesseselere biz müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

"28 Mayıs seçimlerinde meydana gelen neticeden herkes çok memnun"

Programda kürsüye çıkan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, “Çok uzaktan geliyorum. Rusya Federasyonuna bağlı otonom Başkurdistan Cumhuriyetinin başşehri Ufa'dan geliyorum. Birkaç gün evvel İmam-ı Rabbabi Ahmet-i Sirhindi Hazretlerini anma ve onun adına bir Cami-i Külle'yi yaptırma ve temel atma merasimi için gitmiştik. Bu merasimde Rusya'dan, Kazakistan'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz oldu. Adeta orada Osmanlı bir araya geldi. Kendilerine ‘İlim ve İrfan, Sanat, Kültür, Medeniyet merkezi aziz İstanbul'dan Türk milletinden size selamlar getirdik' dedik. Onlar da sizlere en kalbi selamlarını gönderdiler. Orada çok büyük bir sevinç gördüm. 28 Mayıs seçimlerinde meydana gelen neticeden herkes çok memnun. ‘Allah göstermesin tersiye olsaydı büyük felaket olurdu' dediler” diye konuştu.