Işıklar İlkokulu, Çocuk Kitapları Festivali'nde

Eyüpsultan Belediyesinin Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap Sanatları Merkezi'nde düzenlediği Çocuk Kitapları Festivali büyük ilgi görüyor.

Hem ilçe sınırları içindeki okullar hem de İstanbul'daki diğer okullar festivali ziyaret ederek kitapların renkli dünyasıyla buluşuyor. Festivalin bugünkü konukları ise Eyüpsultan Işıklar Mahallesi İlkokulu öğrencileriydi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyonla Eyüpsultan'a gelen çocuklar, önce Ensari Konağında kahvaltı yaptı. Ardından Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Zal Mahmut Paşa Külliyesi'ndeki Çocuk Kitapları Festivali'ni ziyaret etti.

250 kitap bağışlandı

Heyecanları yüzlerinden okunan öğrencilerin ilk kez kitap festivaline katılmaktan dolayı çok mutlu oldukları gözlendi. Ayrıca festivalde stantları tek tek dolaşan öğrenciler, kitap alışverişi de yaptı. Kitap Festival alanında açılan “Dün Bugün Eyüpsultan Fotoğraf Sergisi”ni de gezen öğrenciler geçmişten günümüze tarihi dokusu ve sosyal yönleriyle Eyüpsultan'ı tasvir eden fotoğrafları da yakından görme fırsatı buldu. Öte yandan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, eğitime verdiği desteği sürdürüyor. Öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlayan Başkan Deniz Köken, Işıklar İlkokulu Kütüphanesine kitap bağışında bulundu. Toplam 250 kitabın bağışlandığı ilkokulda toplamda 12 öğrenci ve 2 eğitimci bulunuyor.