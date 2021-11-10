Işıklar Köyü'nde 11 bin fidan dikildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ‘Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte Eyüpsultan Işıklar Köyü'nde 'AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından 'Yeşil Bir İstanbul İçin Çalışıyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen programa; Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı, 100 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününe ithafen 11 bin fidan toprakla buluştu. Dikimi yapılan fidan türleri çam ve ladin türlerinden oluşuyor.

“İlçemizde her liseli çocuk mezun olmadan ağaç dikecek”

Etkinlikte kürsüye gelen Başkan Deniz Köken, "AK Parti'nin 20 yıldır nice fidanlar yetiştiren değerli katılımcıları hepinize hoşgeldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. 20 yılda neler yaptık? Bugün 11 bin fidan mı dikemeyeceğiz? Dün Türkiye'nin en önemli metrosunu açtık, İl Başkanımızla beraber deneme sürüşünü yaptık. Ormanlar yanıyor haber yapıyorlar. Onun 10 katı ağaç dikiyoruz haberlerde yer almıyor. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim de ilçemizde her liseli çocuk mezun olmadan ağaç dikecek ve üzerinde adı da yazacak. Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı döneminde 1 milyon ağaç kampanyasıyla başlamıştı ve hedefine ulaşmıştı. Hamdolsun her diktiğimiz fidan bir nesil olarak karşımıza geliyor. Şair ne güzel söylemiş ‘Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın, hey gidi küheylan koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın" şeklinde konuştu.

“Fidan dikmenin sadaka olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, "Türkiye'de AK Parti orman, yeşil, çevre gibi konularda her şeyin öncülüğünü yapan bir partidir. Türkiye, orman bakımından Avrupa'da dördüncü, dünyada 20'nci sırada, yüzölçümümüzün yüzde 29'u bunun yüzde 5'i son 20 yılda geldi ağaç olan bir ülkedeyiz. Biz fidan dikmenin sadaka olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz. Türkiye, 5 buçuk milyar ağacı olan bir ülke, bugün de hayırlı bir hizmet yapacağız" dedi.

“Milyonlarca fidanı istanbul'da toprakla buluşturacağız”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "AK Parti iktidarında Türkiye'nin orman varlığı hem metrekare olarak hem adet olarak arttı. Son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'deki orman varlığının geçmişe nazaran daha da artırılması noktasında AK Parti adeta sessiz devrim yaptı. Bunu başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeşillenme kampanyamıza destek veren halkımıza teşekkür ediyorum. Yangınlardan etkilenen bölgelere yaptığımız yüzbinlerce ağaç bağışı için de ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Milyonlarca fidanı İstanbul'da toprakla buluşturacağız. Bunun ilk adımını bugün Eyüpsultan'da attık. Fidanlarımızın yeşermesinin devamını, toprakla buluşmasının bereketini ve bu ağacın gölgesinde gölgelenecek nesilleri şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

“Pandemi döneminde yeşilin önemini çok daha iyi anladık”

İstanbul İl Başkan Yardımcısı Altunay da yaptığı konuşmada, "Uzun zamandır bu çalışmayı hayata geçirmeyi istiyorduk. Bu alan 100 bin metrekareyi aşan bir alan. Bugün fidanları toprakla buluşturuyoruz. AK Parti İl Başkanlığının ve teşkilatların adı burada daimi kalacak. İstanbul orman bakımından çok zengin bir il. Yerleşim alanında denk orman alanı var. İstanbul ağaç fakiri değildir. Özellikle pandemi döneminde yeşilin önemini çok daha iyi anladık" dedi.