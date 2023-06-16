İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı'nda hedef şampiyonluk

Yunanistan'ın Girit şehrinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Basketbol Takımı'nın hedefi şampiyonluk.

İşitme engelli milli sporcular, kamp dönemi boyunca sıklıkla kullandıkları “Sınırları Biz Belirleriz” sloganının bu turnuvaya damga vuracağını belirttiler. Oyuncular, İdis İşitme Merkezleri'nin ve tüm Türkiye'nin desteklerini arkalarında hissederek büyük bir motivasyonla şampiyonaya hazırlandıklarını dile getirdiler. İşitme engelli spor dalları arasında yeteneklerin sergilendiği en önemli turnuvalardan birisi olan İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası milli bir mesele olmanın ötesinde engelli sporcuların aktif bir yaşam sürmelerini teşvik etmek amacıyla, sporun birleştirici gücünü ortaya koyuyor. Bu bilinçle şampiyonaya hazırlanan sporcular geçirdikleri disiplinli hazırlık sürecine dikkat çektiler.

"Daha önce yaptık, yine yaparız"

Şampiyonanın çok önemli bir süreç ve hazırlık içerdiğinin altını çizen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Gururumuz olan Kadın Basketbol Milli Takımı'mızın ulaştığı Avrupa şampiyonluğu ve Dünya ikinciliği gibi başarılara yeni bir halka ekleyeceğini biliyorum. Kızlarımıza güvenimiz tamdır çünkü kızlarımız, sadece basketbol sahasında değil, hayatta da gösterdiğiniz kararlılık, cesaret ve azimle herkese örnek oluyorlar. Sadece kendi sınırlarını aşmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer insanlara da ilham veriyorlar. Bu şampiyonada da aynı özveriyle mücadele edip, tüm dünyaya ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını göstereceklerini biliyorum Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve gururlandıracaklarına yürekten inanıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi; sesimiz spor olsun, dünya duysun" dedi.