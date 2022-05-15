İşitme Engelliler milli takımı bronz madalya kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Almanya'yı yenerek olimpiyat 3.'sü oldu.

İşitme Engelliler milli takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) üçüncülük maçında Almanya'yı penaltılarla 4-3 yendi. Ser Caxias Stadyumu'nda oynanan maçta milliler, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada rakibine penaltı atışlarında üstünlük sağladı ve oyunlarda bronz madalya kazandı.

İşitme Engelliler Milli Takımı, Yaz Olimpiyatları'ndaki grup maçlarında Almanya'yı 2-0, ABD'yi 1-0, Irak'ı 5-0 ve Mali'yi 5-2'lik skorlarla geçerek, çeyrek finalde Polonya önünde 9-0'lık sonuçla turu geçerken yarı finalde Ukrayna'ya 2-0 mağlup olmuştu. Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleştirilen Deaflympics, 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Bronz madalya kazanan Ay-Yıldızlı takım için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tebrik mesajı yayımlandı. Açıklamada, “Federasyonumuzun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek vermekten onur duyduğu İşitme Engelliler Milli Takımımız, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak ülkemizi sevindirdi. Millerimizi ve Brezilya'da diğer branşlarda gösterdikleri üstün başarılarla Türkiye'yi gururlandıran tüm takım ve sporcularımızı yürekten tebrik ederiz” denildi.