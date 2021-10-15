İşitme kaybını önlemede devrim gibi yöntem: Kemiğe uygulanan implante

Kızılay Kartal Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünde bir hasta üzerinde uygulanan kemiğe uygulanan implante yöntemi ile işitme cihazı kullanamayan hastanın duyma sorunu tamamen ortadan kalktı.

İşitme kaybı her yaşta görülebilen ancak yaşlılarda daha sık karşılaşılan önemli bir rahatsızlık. Hastaların büyük bir bölümü işitme cihazları ile bu sorunun üstesinden gelirken, bazı hastalar ise farklı kulak problemleri nedeniyle işitme cihazı kullanamıyor. Bu durumdaki hastalar için geliştirilen yeni bir yöntem Türkiye'de de uygulanmaya başlandı.

Kızılay Kartal Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü, işitme cihazı kullanamayan bir hasta üzerinde gerçekleştirdiği operasyonla hastanın duyma sorununu tamamen ortadan kaldırıldı. Kızılay Kartal Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Abuzaid, sol orta kulak cerrahisi geçirmiş ve sağ kulakta sık sık dış kulak enfeksiyonu sorunu yaşadığı için işitme cihazı kullanamayan 60 yaşındaki bir hastaya uygulanan yeni tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Abuzaid, hastaya BAHA (Bone Anchored Hearing Aids) (Kemiğe implante edilen işitme cihazı) uygulaması yapılarak duyma kaybının tamamen giderildiğini vurguladı.

Op. Dr. Gazi Abuzaid, “Bu teknoloji sesi, kemik yolunu kullanarak dış kulak yolu ve orta kulaktaki sorunları bypass ederek direkt iç kulağa iletiyor. Bu yöntem daha çok dış kulak yolu ve kronik orta kulak yolu iltihabı nedeniyle cerrahi müdahale geçirmiş olup işitme cihazı kullanamayan ve ya sensörinöral işitme kaybı olup işitme cihazı kullanmak istemeyen hastalarda uygulanabilmektedir. Basit ve hızlı uygulanabilen cerrahi yöntemle operasyon gerçekleştirilmektedir. Hastanın yara iyileşmesi 1 ay kadar sürmekte ve sonrasında cihazın açılışı yapılmaktadır. Bu yeni yöntemin önemli özelliklerinden biri de ameliyattan önce sonucu görme şansıdır. Ameliyat kararı verdiğimiz hastalara işlemden önce cihaz denemesi yapılarak implanttan sağlayabileceğimiz faydayı öngörebiliyoruz” dedi.

Kızılay Kartal Hastanesi, Türk Kızılay'ın bir iştiraki olup, Kızılay Sağlık Grubunun işlettiği hastane ve tıp merkezlerinden biridir.