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İskelede mahsur kalan kediyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Beykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı.

Beykoz İskelesi'nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.


Beykoz İskelesi'nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK-4 timi görevlilerince kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sevimli kedinin kurtarılma anlarını, “Onlar bizim can dostlarımız. Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor. Bugün Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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