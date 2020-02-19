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İşkembeci'de eski sevgili kavgası kamerada

İstanbul’da sevgilisinin eski erkek arkadaşı ile işkembecide karşılaşan bir kişi ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'da sevgilisinin eski erkek arkadaşı ile işkembecide karşılaşan bir kişi ortalığı birbirine kattı. Omuz atma ile başlayan kavgada silahlar çekildi. Kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan işkembe salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Gülsura A. ve sevgilisi Caner K., çorba içmek için işkembe salonuna geldi. Bu sırada Gülsura A.'nın eski sevgilisi Serdar A.'yı gören Caner K. mekandan çıktığı sırada önce omuz attı. Ardından tartışmanın büyümesiyle Caner K. silahını çıkartarak Serdar A.'ya doğrulttu. Caner K. ve arkadaşları eski sevgili Serdar A.'yı yumruklayarak yaraladılar. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.



İç çamaşırına silahı sakladı


Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları alarak polis merkezine götürdü. Ekipler, olaya karışan tabancayı Gülsura A.'nın iç çamaşırında buldu. Polis ekipleri, tabancaya da el koydu. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Caner K. ile Gülsura A., mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kavga kamerada


İşkembecide yaşanan kavga güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Caner K. ile Serdar A.'nın birbirlerine omuz atıp kavga etmeleri ve daha sonra Caner K.'nin tabancayı Serdar A.'ya doğrultması yer alıyor.

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