İskenderunspor'dan yeni iş birliği anlaşması

Yapılan iş birliği sayesinde hem İskenderunspor taraftarları hem de depremin yaralarının sarılmasında destek olmak isteyen diğer kulüplerin taraftarları ortak bir amaç uğruna bir araya gelebilecek. Sporseverlerin desteğiyle; kulübün ihtiyaçlarına, hedeflerine ve hayallerine ulaşmasına kaynak ve motivasyon sağlanacak. ‘FanSupport' uygulaması üzerinden oluşturulan kaynakla kulübün gelirleri artarken, yeniden yapılanma çalışmalarına ve yetenekli gençlere yatırım yapılması kolaylaşacak.

27 Mayıs Cumartesi günü Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Tesisleri'nde iş birliği anlaşması yapıldı. İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, sponsor firma yönetim kurulu başkanı Murat Öztermiyeci, genel müdürü Ali Parlak, İskenderunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Reşit Seber, İskenderunspor Kulübü Teknik Direktörü Levent Şahin ve İskenderunspor Kulübü Futbol Takımı Kaptanı Kemal Tokak'ın katılımı ile düzenlenen basın lansmanında anlaşmayla ilgili detaylar paylaşıldı. Lansman kapsamında düzenlenen imza töreninde İskenderunspor topuna da imzalar atılırken, takımın deprem hatırası olarak tasarlanan siyah forması yöneticilere hediye edildi. İskenderunspor'un, 'Depremin Çocukları' kampanyasına uygulama üzerinden bağış desteği vereceği de açıklandı.

“Uygulamadan oluşturulan kaynakla yetenekli gençlere yatırım kolaylaşacak”

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat ise sponsorluk anlaşması ile ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan iş birliği sayesinde; hem takımımıza gönülden bağlı olan taraftarlarımız hem de depremin yaralarının sarılmasında destek olmak isteyen diğer kulüplerin kıymetli taraftarları ortak bir amaç uğruna bir araya gelebilecek. Nitekim sporseverlerin desteğiyle; kulübümüzün ihtiyaçlarına, hedeflerine ve hayallerine ulaşmasına kaynak ve motivasyon sağlanmış olacak. Uygulama üzerinden oluşturulan kaynakla kulübümüzün yeniden yapılanma çalışmalarına ve yetenekli gençlere yatırım yapılması kolaylaşacak. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızı, paydaşlarımızı ve kıymetli sporseverleri bu konu da kulübümüze destek olmaya davet ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."