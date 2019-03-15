İSKİ 10 meslek alanında standartları belirleyecek

İSKİ Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 'Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü' imzalandı. Sözleşme kapsamında İSKİ, 10 meslek alanındaki standartları belirleyecek.

Türkiye'de su ve atık su sektöründe faaliyet gösteren teknik personelin Ulusal Meslek Standartları profiline uygun olup olmadıklarının belirlenmesinde ve belgelendirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen ölçme ve değerlendirmeye yönelik unsurları içinde barındıran yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu ve İSKİ, Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü imzaladı. İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Müdürü Adem Ceylan katıldı.

“Rol model olma gibi bir misyonumuz var”

İmza töreninde konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, imzalanan iş birliği protokolü üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını ifade etti. Ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikleri belirlenen mesleklerin İSKİ ve Türkiye genelinde su idaresi görevi yapan kurumlarla ortak belirlendiğini belirten Turan şöyle konuştu:

Hedefimiz ulusal ölçekte planlı bir insan kaynağı analizi yapmak. İstanbul ölçeğinde bir kurumun su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu idare olarak da hem kriter ve standartların belirlenmesi, hem istihdamı hem de rol model olma gibi bir misyonumuz var. Bu misyonu yerine getirme adına da böyle bir günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, “Meslek standartları ve yeterlilikleri hazırlanırken kişilerin sahip olmuş oldukları bilgi ve becerinin seviyelendirilmesi, eğitim ve öğretim diplomaları ile eşleştirdiğimiz zaman 1-2 ilköğretim ve okul öncesi, 3 ortaokul diploması, 4 lise diploması, 5 önlisans diploması, 6 lisans diploması, 7 yüksek lisans diploması, 8 doktora seviyesi. İşte bu meslek standartları ve yeterliliklerini oluştururken bunlara dikkat edilmiş oluyor” dedi.

Konuşmaların ardından İSKİ Genel Müdürü Turan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Müdürü Ceylan işbirliği protokolünü imzaladı. Çalışma kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından İSKİ'ye “Ulusal Yeterlilik Belirleme Yetkisi” verilen 10 farklı meslekte çalışma yapılarak, Türkiye'de bu meslekler için gerekli standartlar belirlenecek. Ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikleri belirlenecek olan meslekler ise şöyle:

"Atık su arıtma tesisi işletme operatörü, çamur susuzlaştırma ünitesi operatörü, su scada operatörü, içme suyu şebekeleri işletme bakım elemanı, atık su ve yağmur suyu şebekeleri işletme bakım elemanı, su ve atık su şebekeleri işletme bakım sorumlusu, atık su ve yağmur suyu hatları temizlik operatörü, atık su ve yağmur suyu hatları görüntüleme operatörü, su arıtma tesisi işletme operatörü, arıtma tesisi dezenfeksiyon görevlisi."