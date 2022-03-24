İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: “Taşkın riski olan 104 noktanın 83'ünde çalışmalarımızı tamamladık”

Mermutlu, İSKİ'nin her ay 500 milyon lira açık verdiğini bildirdi. Motorin fiyatlarının bir yılda yüzde 241, elektriğin de yüzde 239 arttığını söyleyen Mermutlu, aynı dönemde su fiyatlarının değişmediğini vurguladı.

İSKİ Genel Müdürü Mermutlu ‘Sürdürülebilir Su Yönetimi” konusuyla ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Son dönemde atan girdi maliyetlerini tek tek açıklayan Rauf Mermutlu, İSKİ bütçesinin her ay 500 milyon lira açık verdiğini söyledi.

“Taşkın riski olan 104 noktanın 83'ünde çalışmalarımızı tamamladık”

İSKOM'da açıklamada bulunan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, “2020 ve 2021 yılları bildiğiniz gibi İstanbul'da kurak geçti. Pandemi dönemi de buna ilave olunca kurum olarak zor şartlarda çalışmamız gerekti. Ancak pandemi dönemini fırsata çevirmesini bilen Kurumumuz İstanbul'un yıllarca el atılmamış ana arter niteliğindeki bölgelerinin yağmur suyu ve Kanalizasyon problemlerini birer birer çözdü. Yağış sırasında taşkınlara sebep olan Beşiktaş, Ortaköy, Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Bakırköy ilçelerindeki kangren hale gelmiş problemler tümüyle çözüldü. Buralarda artık sel baskını yaşanmıyor. Taşkın riski olan 104 noktanın 83'ünde çalışmalarımızı tamamladık. 21 noktada ise çalışmalarımız devam ediyor. Yine kontrolsüz şekilde Marmara Denizi'ne ve boğaza atık su girişine sebep olan 104 noktada altyapı çalışmalarımızı bitirdik. 26 noktada ise devam ediyoruz. Bu 104 noktadan artık denize atık su karışmıyor. Çeşitli çaplarda yaklaşık 1100 kilometre atık su ve yağmursuyu hattı ile 600 kilometre İçme suyu hattı inşa ettik. Bütün bu yatırımların yaklaşık değeri 4,5 milyar Türk Lirasıdır. Birçok projede, hızla sona doğru yaklaşıyoruz. Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük Atıksu Arıtma Kompleksi olacak Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 3. kademesini tamamlamak üzereyiz. Günlük kapasitesi 600 bin metreküp olan Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi'nin biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi çalışmalarında sona yaklaştık. Melen Havzası'ndaki su kalitesini koruyacak Cumayeri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin çalışmalarını hızla tamamlıyoruz. Boğaza atık su girişini sona erdirecek Üsküdar İstavroz Atıksu Tüneli tamamlanma aşamasında. Toplamda 7 ilçede birçok kritik noktada taşkın riskine son verecek Ayvalıdere Yağmursuyu Tünelinde çalışmalarımız sona yaklaştı. İçme suyu alanında da yatırımlarımız devam ediyor. Avrupa Yakası'nın su ihtiyacını karşılayacak ve İkitelli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin daha verimli çalışmasını sağlayacak Terkos-İkitelli İsale Hattı inşaatında çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Terkos, Taşoluk ve Şile'de İçmesuyu Arıtma Tesislerimizin inşaatı hızla devam ediyor. Melen Sistemi'nden daha fazla yararlanmak için planladığımız 3. Terfi Merkezi pompalarının imalatı bitmek üzere. Ekonomik imkanlar çerçevesinde, 2022 yılını adeta bir açılışlar yılına çevirmek hedefimiz” dedi.

“Konutlarına gelen faturaların içerisinde en ucuzu İSKİ faturasıdır”

Sözlerine devam eden Mermutlu, “Bildiğiniz gibi son 3 yıldan beri İstanbul'da su fiyatlarında önemli bir artış olmadı. Hemen hemen 3 yıl önceki yani 2019 yılı başındaki fiyatlarla işletme ve yatırımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun güçlüğünü sizler de takdir edersiniz. Bugün İstanbulluların su kullanan yüzde 86'lık dilimi, birinci kademe olan 0-15 metreküplük tarifeden su kullanıyor. Bu tarifenin birim fiyatı ise 5.56 TL'dir. 5.56 TL ye verdiğimiz 1 metreküp suyun parası ile hem içme suyu hem de atık su yatırımlarımızı aynı zamanda da işletmemizi yapıyoruz. Elektrik giderlerimizi karşılıyoruz. Personel giderleri ile Kimyasal madde masraflarımızı karşıladığımız gibi ayrıca bu 5.56 TL ile evlerden çıkan atık suyu da topluyor ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Bu fiyat 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. sıradadır. Çok değerli İstanbulların da takdir edeceği gibi şu anda konutlarına gelen faturaların içerisinde en ucuzu İSKİ faturasıdır. Biz belirli aralıklarla su tarifesinde artışlar talep ettik. Ancak bu Genel Kurulumuz tarafından uygun görülmedi. Son dönemde dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan ekonomik gelişmeler sonucu idaremizin harcama kalemlerinde, enflasyonun çok üzerinde artışlar gerçekleşmiştir. Bazılarından söz etmek gerekirse 2022 yılı için; 1 milyar 300 milyon olarak ön gördüğümüz elektrik giderlerimiz 3 milyar Türk Lirası'na, 180 milyon liralık kimyasal madde giderlerimiz 570 milyon Türk Lirası'na, 2 milyar 50 milyon liralık personel giderlerimiz 2 milyar 500 milyon Türk Lirası'na, 170 milyon liralık doğalgaz-akaryakıt giderlerimiz 540 milyon Türk Lirası'na, içme suyu ve atık su yatırımlarımız ise 5 milyar liradan 6,7 milyar Türk Lirası'na yükselmiştir. Diğer giderlerle birlikte toplam 10 milyar 364 milyon lira olarak onaylanan 2022 yılı bütçemiz, maliyetlerde yaşanan son artışlar nedeniyle, şimdiden 15 milyar liranın üzerine çıkmıştır” diye konuştu.

“İSKİ her ay yaklaşık 500 milyon lira civarında açık veriyor”

İSKİ'nin açık verdiğini söyleyen Mermutlu, “İSKİ her ay yaklaşık 500 milyon lira civarında açık veriyor ve yatırımlarını istediği şekilde gerçekleştiremiyor. Bu durum ileride telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olacak ve o durumda da alınacak önlemler fayda etmeyecektir. 3 barajımız zaten taşıyor. Herhangi bir risk yok bu taşan barajlarımızda taşmak üzere olan barajlarımız için uyarı yaptık. Elmalı Barajı'mızda kontrollü bir şekilde dip savaklarını açıyoruz. Istrancalar'daki barajlarımızın 7 tanesi taşıyor. Bunlarda herhangi bir risk yok. Buradan bir miktar elektrik tasarrufumuz oluyor. Ama herhangi bir su terfi etme durumunda kalmıyoruz. Zaman oranı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunu genel kurula sunacağız uygun alan ve bizim de arzu ettiğimiz bir zammı verirler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.