İSKİ mükemmellikte 5 yıldız aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumsal çalışmaların Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM)Mükemmellik Modeli kriterlerine uyumu üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden olan “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi”ne layık görüldü.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD işbirliğinde “Sürdürülebilir Ortak Gelecek” temasıyla 27. Kalite Kongresi düzenlendi. Kongrede, dünyada 30 binden fazla kuruluşun yönetim modeli olarak benimsediği Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli'nin kriterleri doğrultusunda verilen “Türkiye Mükemmellik Ödülleri” sahiplerini buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, kurumsal çalışmaları sayesinde iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi”nin sahibi oldu.

İSKİ en yüksek dereceli ödülün sahibi oldu

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 13-14 Kasım tarihleri gerçekleştirilen kongreye iş, bilim, sanat, akademi ve medya dünyasından 3 bine yakın kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Çalışmalarını EFQM Mükemmellik Modeli'ni benimseyerek yürüten kurum ve kuruluşlar; liderlik, strateji, çalışanlar, işbirlikleri ve kaynaklar dahil 9 ana kriter üzerinden değerlendirildi. Kurum ve kuruluşlar başarılarına göre “Mükemmellikte Yetkinlik 2 Yıldız Belgesi”, “Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi”, “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi” ve “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” ile ödüllendirildi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda İSKİ, en yüksek dereceli sertifika olan “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi”ne layık görüldü.

EFQM mükemmellik modeli nedir?

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM), 1988 yılında Avrupa'nın önde gelen 14 şirketi tarafından Avrupa'da “Sürdürülebilir Mükemmelliğin İtici Gücü Olma” misyonu ve “Avrupalı Kuruluşların Mükemmelliğe Eriştikleri Bir Dünya” vizyonu ile kuruldu. Üyelik sistemine dayanan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı öncülüğünde sanayi ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile geliştirilerek 1991 yılında tüm dünyaya duyurulmuş olan uluslararası yönetim modelidir. Dünya genelinde 38 ülkede, 47 temsilcilik vasıtasıyla 30 binden fazla kuruluş, EFQM Mükemmellik Modeli'ni yönetim modeli olarak benimsemiştir.Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar, EFQM ile ulusal işbirliği yapan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından görevlendirilen değerlendiriciler tarafından EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine göre incelenir. Liderlik, Strateji, Çalışanlar, İşbirlikleri ve Kaynaklar, Süreçler, Ürünler ve Hizmetler, Müşterilerle İlgili Sonuçlar, Çalışanlarla İlgili Sonuçlar, Toplumla İlgili Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçları olmak üzere 9 ana kriter üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda kurumlar başarılarına göre ödüllendirilir.