İSKİ skandalının aktörü Ergun Göknel hayatını kaybetti

İSKİ'nin eski Genel Müdür Ergun Göknel hayatını kaybetti. Göknel, yargılandığı yolsuzluk davasında 5 yıl hapis yatmıştı.

1990'lı yılların başlarında İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun Göknel hayatını kaybetti. Göknel, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincilikuyu Aile Kabristanı'na defnedildi. Göknel, eşi Nurdan Erbuğ'un açıklamalarının ardından İSKİ'de yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mezarlıktaki bir görevli ise Ergun Göknel'in mezarını temizlediğini söyledi.