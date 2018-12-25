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İSKİ'den sayaçların donmasına karşı uyarı

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), İstanbul’da etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. İSKİ'den yapılan açıklamada," Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır" denildi.


İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada açıkta bulunan su sayaçlarının ve su borularının muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceği tahmin edilmektedir.Bu nedenle su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır."

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