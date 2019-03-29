İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, personeliyle bir araya geldi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Ümraniye Hizmet Merkezi'ni ziyaret ederek yönetici ve personelle bir araya geldi. Personelin talep ve önerilerini dinleyen Uzunkaya, başarılı çalışmaları nedeniyle şube çalışanlarına teşekkür etti.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Ümraniye Hizmet Merkezi'ni ziyaret ederek yönetici ve personelle bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişinin görev yaptığı merkezde idarecilerle kahvaltı yapan Genel Müdür Uzunkaya, daha sonra personelle bir araya gelerek hedef ve başarılarla ilgili sunumu dinledi.

Başarılı çalışmalarından dolayı merkezdeki personel ve yöneticilere teşekkür eden Uzunkaya, “Türkiye'de İŞKUR'un geldiği nokta, nereden nereyeyi söyletecek durumda. Siz geçen yıl 34 bin kişilik bir işe yerleştirme görevi yaptınız. Ama aynı kurum 2002 yılında Türkiye genelinde 24 bin kişiyi işe yerleştirebilmiş. Yani Türkiye'nin 15 yıl önce yaptığının daha fazlasını, Ümraniye Hizmet Merkezi olarak sizler başardınız. Neticede bu hizmetin gerçek kaynağı ve yeri, bir başarı varsa bizim il müdürlüklerimiz ve hizmet merkezlerimizin olduğunu da söylüyoruz. Sahadayız ve arkadaşlarımızın her ilde ne yaptığını önemsiyoruz. En önemsediğimiz işlerden biri de hakikaten bu denli özveriyle çalışan arkadaşlarımızı hem dinleme, hem onlarla ilgili teşekkürümüzü ama bu arada da olabildiğince de beklentilerini karşıladığımızı, sıcak bir ilişki ve diyalog içerisinde olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından personelin talep ve önerilerini dinleyen İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, kendisine el emeği İŞKUR motifli bir çerçevenin hediye edilmesinin ardından personelle toplu fotoğraf çektirdi. Uzunkaya, daha sonra yöneticilerle birlikte merkezi Ümraniye'de bulunan iki büyük firmanın yöneticileriyle bir araya geldi. Uzunkaya, ziyaret ettiği teknoloji firmasının bilgisayar montaj bölümünü gezerek incelemelerde bulundu.