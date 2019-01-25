İŞKUR ile BİK arasındaki iş birliği yenilendi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü (BİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında 3 yıldır devam eden, iletişim ve medya sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler ile üniversite öğrencilerinin eğitim ve istihdam süreçlerinde iş birliğini kapsayan protokolün imza töreni gerçekleşti.

Törende açıklamalarda bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, iş birliği protokol imza töreninin kendileri için öneminin çok büyük olduğunu belirterek, "Yazılı basınımızın, ama genel anlamda medyamızın, içinde bulunduğumuz ekonomik problemler sebebiyle bir takım sıkıntıları gündeme gelmiş durumda. Tabiki bunların bir kısmı konjonktürel olmakla birlikte başından beri kronikleşmiş, belki bundan sonra mutlak suretle neşter vurulması gereken yapısal sorunlarımız var. Bu sorunların başında da nitelikli eleman istihdamı söz konusu" şeklinde konuştu.

Dijital yayıncılığa doğru bir geçişin olduğunu söyleyen Karaca, "Bütün dünyada bu artarak devam ediyor. Bunu görmemek mümkün değil. Ülkemiz de bundan azade olamaz. Basın İlan Kurumu olarak, başta yazılı basın ve gazetelerimiz olmak üzere, en geniş anlamda medyamızın yapısal sorunlarının başında gelen nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda kendi imkanlarımız nispetinde İŞKUR ve devletimizin ilgili kurumlarıyla iş birliği yaparak, çeşitli projeleri hayata geçirme suretiyle yapısal sorunların sorumluluğunu bir şekilde üstlenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Karaca sözlerine şöyle devam etti: "İş birliğini geliştirirken işin eğitim tarafını da ihmal edemezdik. Esasında eğitim olarak başladığımız yolculuğumuz, İŞKUR'un sağladığı imkanla birlikte eğitim ve istihdam olarak ortaya çıktı. Basın İlan Kurumu olarak bizler üniversitede uzman hocalarımızın katkılarıyla, güzel bir müfredat hazırladık. 3-4 hafta süren eğitim programlarıyla üniversitelerden mezun genç gazeteci adaylarımızı yetkin hocalarımız ve eğitmenlerimiz aracılığıyla ciddi bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Daha önceden eğitimin verildiği bölgede, gazetelerimiz başta olmak üzere medya kuruluşlarımızı bilgilendiriyor ve genç gazeteci veya medya mensubu olacak arkadaşlarımızın istihdamıyla ilgili kendilerinden taahhüt alıyoruz. Program bu şekilde çalışıyor. 500'ün üzerinde katılımla bu programı gerçekleştirdik. Bunların yarısından fazlası istihdam edildi. En büyük arzumuz, bu istihdamın İŞKUR kapsamındaki programla nihayet bulması değil, daimi surette olması".

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da, İŞKUR'un yılda sayıları 500 bini aşan, eğitimin yanında, Basın İlan Kurumu ile yürütmekte oldukları çalışmayı sayılar üzerinden değil, mesleğin önemi ile millet ve kamu adına gördüğü büyük önem yönüyle değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Burada vermiş olduğumuz eğitimlerin ülkemizi ve milletimizi ciddi çıktılarının olduğuna gönülden olduğuna inanıyoruz" dedi.

Uzunkaya, Türkiye'nin gerçekleştirdiği istihdamın yeryüzünde başka bir ülkede söz konusu olmadığını belirterek, "İstihdam oranımız yüzde 41,5'ten, yüzde 47,1'e çıkmıştır. İş gücüne katılım oranımız yüzde 45,5'ten 52,8'e çıkmıştır. Türkiye'de işsiz var, işsizlik var ama unutmamak gerekiyor ki Avrupa Birliği 28 ülkenin iş gücüne katılım oranları yüzde 0,4 artarken Türkiye'de iş gücü piyasasında artış oranı ise 7,3'tür. Bu süreçte iş gücü piyasasına katılan Bu süreçte 28 ülkede iş gücü piyasasına katılan insan sayısı 9 milyon kişiyken, Türkiye'de de 9 milyondur" diye konuştu.

BİK ve İŞKUR arasında temelleri 2016 yılında imzalanan protokole dayanan iş birliği kapsamında, geçen yıl düzenlenmeye başlanan Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programından yararlanan genç medya mensubu adaylarının, sektörde faaliyet gösteren işletmelerde 9 aya varan sürelerle işbaşı eğitim programlarına katılabilmeleri amaçlanıyor.