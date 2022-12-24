Burada konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “Türkiye, tecrübelerini bu konferansa da yansıtacak. Dünya genelinde etkili bir organizasyon olması için elinden gelen gayreti gösterecektir” dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi, ikinci gününde Beşiktaş'ta bir otelde devam etti. Konferansa katılan farklı ülkelerden 32 üyenin oyları ve tüzüğe atılan imzalarla İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı resmi olarak kuruldu. Tüzüğün kabulünün ardından konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, konferansın oluşturulma amacının Anayasa yargısı alanında iş birliği yapmak, fikir ve tecrübeleri karşılıklı paylaşmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin Anayasa yargısı alanındaki tecrübelerini bu konferansa da yansıtacağını belirten Arslan, konferansın başarılı bir şekilde yoluna devam etmesi ve etkili bir organizasyon olarak dünya genelinde yerini alması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.

“İş birliği yapmak ve tecrübelerimizi paylaşmak için bu konferansı oluşturduk”

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan yaptığı kapanış konuşmasında, “Bugün burada 32 katılımcı ülke var ama ben bu sayının önümüzdeki süreçte artacağını düşünüyorum. Hem üye sayısı hem gözlemci sayısı artan ve uluslararası arenada etkili olan bir konferans olarak yoluna devam edecektir. Buna inanıyorum, hepimiz buna inanıyoruz. Aslında hepimizin yaptığı iş aynı, ülkelerimizde hukukun üstünlüğünü sağlamak, Anayasanın üstünlüğünü sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak. Bu temel değerleri en iyi şekilde korumak için canla başla hepimiz uğraşıyoruz. Büyük bir çaba veriyoruz. Bugünkü konferansla bu çabaları bir araya getiriyoruz. Anayasa yargısı alanında iş birliği yapmak için fikirlerimizi ve tecrübelerimizi karşılıklı paylaşmak için böyle bir konferansı oluşturduk” dedi.

“Türkiye, tecrübelerini bu konferansa da yansıtacak”

Konferansın dünya genelinde etkili bir organizasyon olarak yerini alması için çalışacaklarını söyleyen Arslan, “Bu konferansın ilk dönem başkanlığını Türk anayasa mahkemesinin üstlenmesi de bizim açımızdan çok gurur verici bir olay. Dünya anayasa yargısı konferansına, Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı'na, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'ne üye olan ve Afrika Anayasa Yargısı Konferansı'na da gözlemci olan Türkiye, bu konudaki tecrübelerini bugün burada kurulan konferansa da yansıtacak. Konferansın başarılı bir şekilde yoluna devam etmesi ve etkili bir organizasyon olarak dünya genelinde yerini alması için elinden gelen gayreti gösterecektir. Türk Anayasa Mahkemesi bu kapasiteye sahiptir. Bundan hiçbirinizin en ufak bir şüphesi olmasın” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Engin Yıldırım tarafından da deklarasyon okundu.