İslam Slimani mendil satan Suriyeli çocuklara 100 lira verdi

Liglere ara verilmesinin ardından, ailesiyle birlikte ülkesine giden İslam Slimani, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra pasaport bankolarına giderken, bir anda etrafını Suriyeli çocuklar sardı. Atatürk Havalimanı'nda mendil satan Suriyeli çocuklar Slimani'den para istedi. Çocukları kıramayan Silimani, 100 lira harçlık verdi.

Silimani'nin para verdiği Suriyeli Hasan, ”Ara sıra geliyoruz. Arapça biliyor kendisi. Yüz lira verdi. Biz arada sırada geliyoruz. Burada mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Biz Suriyeli'yiz. Allah'a şükür. Bazen çok veriyorlar bazen az. Şansa göre” dedi.