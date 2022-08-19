İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Bağcılar'dan çıktı

Bağcılar Belediyesi sporcularından Emine Arslan, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın kapanışına damga vurdu. Full contact 52 kiloda mücadele eden Arslan, rakibini yenerek birinci oldu ve altın madalyayı kazandı.

Konya'da düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi. 56 ülkeden 24 branşta 4 bin 200 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan da yer aldı. Full contact 52 kiloda ringe çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Faslı sporcuyu yenerek altın madalyayı kazandı.

Biz daima yanındayız

Arslan'ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu dev organizasyonda önemli başarı elde ederek göğsümüzü kabartan, aldığı madalyayla şampiyonluk sevincini ülkemize yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz daima yanındayız. Destek olmaya devam edeceğiz” dedi.