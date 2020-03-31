İşletmeci Hüseyin Güvenç sokak hayvanlarını da unutmadı

Güvenç Konyalı'nın sahibi Hüseyin Güvenç, Mevlana'nın “Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol“ sözünü hatırlatarak “ihtiyaç sahipleri için her zaman bir masamız var” diyerek paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Korona virüsü sebebiyle işletmelerin kapanması ve sokağa çıkmama uyarılarından sonrasında sokak hayvanları da çok zor durumda kaldı. Hüseyin Güvenç birçok sokak hayvanını da unutmayarak kedi-köpek maması dağıtarak sokak dostlarımızı da sevindirdi.

Mesleğe küçük yaşlarda başladığını ve büyüklerinden sadece Konya mutfağını değil insanlara ve sokak hayvanlarına yardımın ne kadar önemli olduğunu da öğrendiğini belirten Güvenç, “Yemeğini paylaşmak bizim geleneğimizde var, bizler hem işimizde en iyisini yapmayı hem de gönüllere girmeyi hedefliyoruz. Mevlana'nın “Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol” sözünü hiç unutmadan göründüğümüz gibi olmaya çalışıyoruz” dedi.