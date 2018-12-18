İşletmeler 2019'da, bulut bilişime 5 milyar TL ayıracak

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, 2019 yılında Türkiye'deki binlerce işletmenin bulut çözümlerine yatırım yaparak, yaklaşık 5 milyar TL ayıracağını kaydetti.

Bulut teknolojilerinin daha güvenli, ekonomik, güncel, hızlı ve kesintisiz hizmet sunduğunu belirten Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, 2019 yılında ülkemizdeki binlerce işletmenin bulut çözümlerine yatırım yaparak, yaklaşık 5 milyar TL ayıracağını söyledi.

Gelecek 5 yıl içerisinde işletmelerin yüzde 95'nin bulut tabanlı çözümlerden yararlanacağının altını çizen Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, şunları anlattı: “İşletmeler, satınalma yapmak yerine, bulut'tan hizmet almayı tercih ediyorlar. Hem kullandıkları kadar ödüyorlar, hem güvenli bir ortamda verilerini tutarken, aynı zamanda ciddi bir donanım altyapısı kurmaları da gerekmiyor.”

Türk yazılım sektörü, bulut çözümler ile dünya pazarlarına girmeye hazırlanıyor

Bulut tabanlı iş çözümlerinin, yakın coğrafyadaki ülkelere ve dünya geneline ihraç edilebileceğini ifade eden Hüseyin Şahin, “Günümüzde ve gelecekte işletmeler, onlarca farklı konudaki mikro-bulut servislerinden hizmet alarak, ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Çok büyük yazılım çözümleri yerine, çok sayıda bulut servisleri üzerinden şirketlerini yöneteceklerdir. Uyumsoft olarak, SaaS (servisleştirilmiş uygulama yazılımı) ve IaaS (hizmet olarak altyapı) gibi bulut'tan hizmetlerimizi binlerce müşterimize sunuyoruz. Bilindiği üzere, bulut ortamda verilen hizmetler, geniş kitlelerde ve coğrafyalarda hızlıca yaygınlaşabiliyor. Türk yazılım sektörü, gelecek birkaç yıl içinde, bulut çözümler ile dünya pazarlarında daha etkin rol alacak” diye konuştu.

e-Fatura mükellefleri, son 4 yılda 10 milyar TL tasarruf etti

Önümüzdeki yıl işletmelerin, e-Arşiv ve e-İrsaliye'ye yoğun bir talebinin olacağını da ifade eden Hüseyin Şahin, “Gelecek yıl, dijital dönüşüm pazarında yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Uyumsoft olarak, e-Arşiv ve e-İrsaliye'ye yoğun bir talep bekliyoruz. Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'in verilerine göre, 82 bin civarında e-Fatura mükellefi bulunuyor. 2019'da, 100 bine yakın yeni mükellefin daha e-Fatura'ya geçeceği belirtiliyor. Dijital dönüşüm, ticaret hayatına güven, hız ve çeviklik getirmesinin yanı sıra, tasarruf sağlıyor ve çevreye katkı sunuyor. Son 4 yılda, e-Fatura kullanan 82 bin civarı mükellef, yaklaşık 10 milyar TL'nin üzerinde tasarruf etti” şeklinde konuştu.