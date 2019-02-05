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İsmail Erdem: “10 yılda Sancaktepe hızla gelişirken, Ataşehir 10 yıl önce bıraktığımız gibi duruyor”

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Batman ve Çevre Köyleri Dernek buluşmasına katıldı.

Konuşma yapan Başkan Erdem, “10 yılda Sancaktepe hızla gelişirken, Ataşehir 10 yıl önce bıraktığımız gibi duruyor” dedi.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Yenisahra'da Batman ve Çevre Köyleri Dernek üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Başkan İsmail Erdem 34 yılının Ataşehir'de geçtiğini söyleyerek, “Her siyasi parti adayı hizmet için yola çıkar. Sancaktepe kurulu bir şehir oldu. 26 tane devlet okulu yaptırdık. 30 eğitim kurumu açtık. 20'nin üzerinde cami yaptık. Çocuk parkları yaptık. 3 tane yüzme havuzu, 4 tane kapalı spor salonu, kongre merkezi, nikah salonları, kültür merkezleri yaptık. Sosyal tesisler, stadyumlar yaptık. Ataşehir'de Sancaktepe'de 2009 yılında kuruldu. 10 yılda Sancaktepe hızla gelişirken, Ataşehir 10 yıl önce bıraktığımız gibi duruyor” dedi.

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