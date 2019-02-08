İsmail Erdem, Ataşehir'de Cuma namazını Kayışdağı İmam Hüseyin Camii'nde kıldı

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İmam Hüseyin Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazı sonrası konuşma yapan Başkan İsmail Erdem, “Hayır dualarınıza talibiz. Cenabı Hak 31 Mart seçimlerini ümmetimiz, milletimiz hayırlı eylesin” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Kayışdağı İmam Hüseyin Camii'sinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan İsmail Erdem, Cuma namazını burada kıldıktan sonra cemaat ile sohbet etti. Birlik beraberlik mesajı veren Erdem, “Cumamız mübarek olsun. Hayır, dualarınıza talibiz. Cenabı Hak 31 Mart seçimlerini ümmetimiz, milletimiz hayırlı eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.