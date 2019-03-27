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İsmail Erdem: “Ataşehir'de gönüller değişim için birleşti, gönüller yapmaya geliyoruz”

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, vatandaşlarla beraber “Sevgi Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

Erdem, “Ataşehirde gönüller değişim için birleşti. Sevgimizle geliyoruz. Gönüller yapmaya geliyoruz” dedi.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi'nden Barbaros Mahallesi'ne kadar süren Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüş esnasında esnafı selamlayan Erdem, vatandaşlara karanfil dağıttı. Erdem, Barbaros Mahallesi'nde davul zurnayla büyük coşku içinde karşılandı.



“Bu meydanlar gösteriyor ki 31 Mart Ataşehir için değişim vakti”


Barbaros Mahallesi'nde konuşan Başkan İsmail Erdem, “Bu seçim Ataşehir'in de, İstanbul'un da kader seçimi. İnanıyoruz ki milletimiz basireti ile feraseti ile sağduyusu ile hareket edecek. 85 gündür sokaklardayız. Her taraftan, Ataşehirli komşularımızdan gelen ifade şu; ‘31 Mart'ta bunları gönderiyoruz, sizler geliyorsunuz.' Pazartesi'den sonra göreve başlar başlamaz imar durumu isteyen komşularımıza imar haklarını en iyi şekilde vereceğiz. Bu depremlik binalardan kurtulmaya başlayacaksınız. Komşularımızın yıllardır hasretle beklediği hizmete kavuşması yakındır. Bu meydanlar gösteriyor ki, 31 Mart Ataşehir için değişim vakti. Ataşehir'de gönüller değişim için birleşti. Sevgimizle geliyoruz. Gönüller yapmaya geliyoruz” dedi.

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