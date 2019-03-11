İsmail Erdem: "Ataşehir'de üreten kadınların emekleri kazanca dönüşecek"

Erdem: "Evinde el emeğiyle üreten kadınlarımızın emeklerini kazanca dönüştüreceğiz. KOSGEB le geliştirdiğimiz proje sayesinde kadın girişimcilerin sayısını artıracağız" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmen Evi'nde 700 Ataşehirli kadınla kahvaltı ederek başladı.

Erdem, on yıldır sağlıklı hizmet alamayan Ataşehir'de özellikle kadın ve çocuklar için büyük bir hizmet programı hazırladıklarının müjdesini verdi.

İsmail Erdem konuşmasında; “Evinde el emeğiyle üreten kadınlarımızın emeklerini kazanca dönüştüreceğiz. KOSGEB le geliştirdiğimiz proje sayesinde kadın girişimcilerin sayısını artıracağız. Zaten sürekli üreten kadınımızın, emeğini nakde çevirmesini sağlayacağız. Kadınların toplanıp kaliteli vakit geçirebileceği merkezler açacağız. Yaşlılarımız için dinlenme evleri açacağız. Her mahalleye kreş ve gençlik merkezleri kuracağız ve üniversite hazırlık kursları açacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehirli kadınlar için kapalı yüzme havuzu, kültür- sanat merkezi, spor alanları ve yeşil alanlar tesis edeceklerini vurgulayarak, Ataşehir 31 Mart itibarı ile bunlara kavuşacak. Kadınların desteği arkamızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez” dedi.

416 bin Ataşehirliye hizmet götürmek boynumuzun borcu

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, programına Cuma namazı sonrası cemaatle sohbet ederek devam etti. Ataşehir'deki her vatandaşı huzur ve mutluluk içinde yaşatmanın asli görevleri olduğunu ve ilçe halkının hak ettiği hizmeti alacağını belirten Erdem, “416 bin Ataşehirlinin tamamına hizmet etmek boynumuzun borcudur” dedi.

Öncelik yeşil alanlarda

İsmail Erdem, Erenköy gümrüğüne ait 300 dönümlük arazinin Millet Bahçesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce bu müjdeyi verdiğini hatırlatan Erdem, “Yeni dönemde önceliğimiz yeşil alanlar olacak. Çünkü Ataşehir'deki yeşil alanlar İstanbul ortalamasının yarısının altında.” diye konuştu. Erenköy'deki gümrük alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mülkiyetinde olduğunu hatırlatan İsmail Erdem, “Bu bölge halkının kullanacağı bir yaşam alanına ihtiyacı var.” dedikten sonra millet bahçesinin yapılması ile bölgedeki trafik sorununun da ortadan kalkacağını, tır trafiğinin insanları rahatsız etmeyeceğini ve görsel kirliliğin de bu sayede giderileceğini müjdeledi.