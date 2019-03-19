İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları ile bir araya geldi

Erdem, Ataşehir'in dünyanın finans merkezi olacağını söyledi.

Ataşehirli iş kadınları ile yapılan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile çok sayıda Ataşehirli iş kadını katıldı. Başkan Erdem, Ataşehir'de istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayan iş kadınlarının sorularını cevapladı.

"Dünyanın finans merkezi Ataşehir olacak"

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, iş kadınlarına yönelik düzenlenen toplantıda Ataşehir'in problemlerine, eksiklerine değinerek, 1 Nisan'dan sonra sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını, vizyon projeleri ile Ataşehir'de gelişimi sağlayacaklarını söyledi. Erdem, Ataşehir'in konum itibari ile önemli bir noktada olduğunu, önümüzdeki 10 - 20 yılda dünyanın finans merkezi olacağını söyledi.