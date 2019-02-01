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İsmail Erdem, Bakan Kurum ile Ataşehir'in mülkiyet sorununu görüştü

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Erdem, Bakan Kurum ile Ataşehir ilçesinin mülkiyet sorunlarını görüştü.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği seçim tanıtım toplantısına katıldı. Erdem toplantı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ederek Ataşehir'e yapılan hizmetleri ve mülkiyet sorununu görüştü. İsmail Erdem görüşme sonrasında Bakan Kurum'a, ilgi ve çözüme yönelik yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

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