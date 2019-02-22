İsmail Erdem CHP standını ziyaret etti

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Aşık Veysel Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla biraraya geldi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı Adayı İsmail Erdem, bugün öğle namazının ardından Aşık Veysel Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Aşık Veysel Mahallesi'nde CHP seçim standını ziyaret ederek CHP'lilere selam veren Başkan İsmail Erdem, daha sonra halk pazarına girerek vatandaşlar ile sohbet etti.