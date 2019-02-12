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İsmail Erdem komşularını ziyaret etti

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem İçerenköy’de komşularını ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem İçerenköy'de komşularını ziyaret etti.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında temaslarını sürdürüyor. Başkan İsmail Erdem 34 yılını geçirdiği İçerenköy Mahallesi'nde komşularını ziyarette bulundu. Günün erken saatinde itibaren Türkiye'nin en kalabalık 7'nci mahallesini gezen Erdem, esnaf ve vatandaşın isteklerini yakından dinledi.


34 yıllık komşularının Ataşehir'den aday olduğunu öğrenen İçerenköylüler, hayırlı olacağını ve Ataşehir'e en iyi hizmeti yaparsa İsmail Erdem Başkanın yapacağını belirttiler.

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